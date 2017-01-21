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أكدت استمرارها مد يد العون للأقلية المسلمة في ميانمار

الإمارات: ندعم جهود تخفيف معاناة «الروهينجا» وتحسين أوضاعهم
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تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

كوالالمبور (وام)

أكدت دولة الإمارات استمرارها في مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية للأقلية المسلمة «الروهينجا» في ميانمار ودعمها الجهود المبذولة للتخفيف عن معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية ودعمها لمبادرات حكومة ميانمار لتشجيع الوئام بين مختلف أعراقهم وطوائفهم.

كما أكدت أهمية أن تسترعي أزمة هذه الأقلية المنسية انتباه العالم والمجتمع الدولي، داعية الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات بوفد ترأسته معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في كوالالمبور بماليزيا لمناقشة موضوع الأقلية المسلمة «الروهينجا» في ميانمار.

وخلال جلسة مغلقة للوزراء الممثلين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص الأقلية المسلمة «الروهينجا»، قدمت معالي الشامسي كلمة دولة الإمارات والتي ثمنت خلالها جهود الأمانة العامة وجهود معالي الدكتور تان سري سيد حامد البار المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لميانمار ومساعيه الحميدة في دعم المجتمع الروهنجي المسلم.

وأشارت في كلمتها إلى تلك المأساة لم يُطفأ لهيبها طوال الخمسة عقود الأخيرة، واصفة ما يجري الآن في ميانمار ضد «الروهينجا» بأنه عبارة عن عملية إبادة بطيئة وحركة قومية قائمة على نزعة عرقية يباد فيها «شعب مسلم بلا وطن وبلا جنسية» إبادة شاملة حيث أجبروا على النزوح بعد أن سلبت حقوقهم وأصبحوا عرضة لكثير من الانتهاكات. ... المزيد
     
 

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