كوستاريكا.. مفاجأة جديدة !

يسعى المنتخب الكوستاريكي إلى مواصلة نجاحه الباهر في البطولة الماضية، حيث أطلق عليه الخبراء الحصان الأسود لمونديال البرازيل، بعد أن نجح في تصدر مجموعة صعبة، ضمت منتخبات الأورجواي وإيطاليا وإنجلترا، إلا أن منتخب كوستاريكا قلب جميع التوقعات وتصدر المجموعة، وتأهل إلى دور الـ 16، واستمرت مغامرته بإطاحته اليونان، حتى ضرب موعداً مع الطواحين الهولندية، والتي لم تتمكن من تحقيق الفوز سوى بركلات الترجيح، المنتخب الكوستريكي يحضر في هذه النسخة رفقة البرازيل وسويسرا وصربيا، وبالمقارنة مع المنتخبات التي تتواجد معه فهو الحلقة الأضعف مرة أخرى، ولكن هذه المرة هذه المنتخبات تعلم جيداً ماذا صنعت كوستريكا قبل 4 أعوام، لذلك فإن الجميع يعمل له ألف حساب.

بدأت حكاية كأس العالم مع المنتخب الكوستاريكي في روما من عام 1990، في المونديال الذي نظمته إيطاليا، وقدم المنتخب الكوستاريكي عروضاً مميزة حينها، عندما تأهل كثان للمجموعة خلف البرازيل، في المجموعة التي ضمت اسكتلندا والسويد، وودع من الدور الثاني أمام تشيكوسلوفاكيا، وغاب بعد ذلك حتى عاد في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، يشارك أيضاً في كأس العالم 2006 ولكنه خرج من الدور الأولى في البطولتين، قبل أن يغيب عن مونديال جنوب أفريقيا 2010 ويعود ليصنع أفضل نتائجه في مونديال البرازيل بالوصول إلى ربع النهائي، ومن خلال مشاركاته الأربع السابقة، فإن المنتخب الكوستريكي خاض 15 مباراة، وحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات وخسر 6، سجل في مشاركاته كافة 17 هدفاً واستقبلت شباكه 23.

خاضت كوستاريكا تصفيات أميركا الشمالية والوسطى من الدور الرابع، وتصدرت المجموعة وتأهلت إلى التصفيات الختامية رفقة بنما، في المجموعة التي ضمت هايتي وجامايكا، وفي التصفيات النهائية للتأهل المباشر، خطفت كوستاريكا المقعد الثاني خلف المكسيك، بعد أن جمع المنتخب 16 نقطة من 10 مباريات، حقق الفوز في 4 والتعادل في مثلهم، وخسر لقاءين، سجل 14 هدفاً وسكنت شباكه 8 أهداف.