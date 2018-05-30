ليفاندوفسكي يبحث عن «التغيير»

برلين (د ب أ)
كشف بيني زاهافي، وكيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق البافاري بحثاً عن تحد جديد مع فريق آخر.
ويلعب ليفاندوفسكي، قائد المنتخب البولندي، ضمن صفوف بايرن منذ عام 2014، بعد أربعة أعوام قضاها بفريق بوروسيا دورتموند، وقد سجل 106 أهداف في البوندسليجا خلال 126 مباراة.
|
وأضاف زاهافي «روبرت يشعر بأنه بحاجة إلى تغيير وتحد جديد في مسيرته الاحترافية. ومسؤولو بايرن ميونخ علموا بهذا الأمر.
|
وتردد أن من بين الأندية التي أبدت رغبتها في ضم ليفاندوفسكي، يأتي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان.
وقال زاهافي،«ما يحفز روبرت ليس المال أو الانضمام لفريق معين، لأن كل أندية القمة تقريبا ترغب في ضم أفضل مهاجم في العالم إلى صفوفها». وكان النجم البولندي هدفاً دائماً لريال مدريد خلال المواسم الماضية، إلا أن بايرن مينويخ أعلن مراراً رفضه التام التفريط في هدافه الأول.