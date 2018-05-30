ورشة عمل في اتحاد كلباء عن تراخيص الأندية

كلباء (الاتحاد)

نظمت اللجنة الثقافية المجتمعية في نادي اتحاد كلباء، وبالتعاون مع لجنة تراخيص الأندية التابعة لاتحاد كرة القدم ورشة عمل.

واستضافت الورشة، حمد الجنيبي مدير إدارة الترخيص باللجنة، وجابر الدبابنة المسؤول المالي، وحضر من جانب اتحاد كلباء، كل من الدكتور عبد الله سيف الذباحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، وعبد السلام سرور الزعابي المدير التنفيذي للنادي، وموظفي ومنتسبي النادي.

وتطرق الحديث حول معايير التراخيص للأندية الإماراتية، وذلك عبر هيكل قانوني للشركات كرة القدم، حيث إن هناك عدة معايير يجب توافرها للترخيص منها المعيار الرياضي ومعيار البنية التحتية، ومعيار الموظفين والمعيار القانوني والمعيار المالي ومعيار الترويج والتسويق، كما استدل خبراء التراخيص خلال الورشة بعدة هياكل لأندية شركات كرة القدم عبر شاشة العرض، منها علي سبيل المثال نادي - شركة كرة قدم - استثمار وكذلك نادي - شركة كرة قدم - أكاديمية، مع حق كل ناد في اختيار الهيكل الذي يناسبه.