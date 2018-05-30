حسن المهري: قرار عودتي للمونديال الأجمل في حياتي

معتز الشامي (دبي)

يغادر طاقمنا الإماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبد الله، المكلف بإدارة مباريات في المونديال، يوم الأحد المقبل إلى موسكو، لبدء الدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الروسية، استعدادا لانطلاق المحفل العالمي، ويعتبر هذا التجمع الأخير، الأهم بالنسبة لتوزيع المباريات، والتركيز على بعض اللمسات الأخيرة في تجهيز قضاة الملاعب، والتأكد من وصولهم للفورمة الفنية والبدنية المطلوبة مع بدء مشوار المونديال.

فيما جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، باختيار حسن المهري، ليكمل الطاقم الإماراتي بقيادة محمد عبد الله ويعاونه محمد أحمد، أشبه بمفاجأة غير متوقعة سواء للمهري أو لأسرة التحكيم، وذلك رغم المحاولات التي بذلت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرار الاتحاد السعودي تجميد وإدانة الحكم فهد المرداسي، وبالتالي إبعاده عن المونديال، حيث سعت قيادات إماراتية لدعم فرصة المهري، للعودة لإكمال الطاقم الإماراتي، ليكون طاقما كاملا.

واستقبل كل من محمد عبد الله ومحمد أحمد خبر انضمام حسن المهري إليهما بالمونديال، بارتياح شديد، وهو ما أكد عليه كلا الحكمين الدوليين، حيث كان الثلاثة طاقما واحدا ومرشحا بقوة للتأهل معا إلى المحفل العالمي، ولكن جاء القرار الأول باختيار عبد الله وأحمد فقط، واستبعاد المهري، ما أصاب الطاقم بحالة من الحزن.

وقد احتفل محمد عبد الله ومحمد أحمد بقرار انضمام حسن المهري، باللقاء معا على الإفطار ومواصلة التدريبات اليومية الجادة التي يجريها الطاقم للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية.