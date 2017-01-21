«البنتاجون»: مقتل إرهابي بارز.. وأيام داعش بالموصل «معدودة»

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» الليلة قبل الماضية مقتل المدعو «أبو أنس العراقي» القيادي البارز في «داعش» أحد أعضاء الحلقة الضيقة المقربة من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، والذي تولى لفترة طويلة الإشراف على العمليات الإعلامية والمالية للجماعة الإرهابية، بغارة نفذتها مقاتلات التحالف بينما كان متوجهاً إلى الرقة في 8 يناير الحالي. في حين أكد وزير الدفاع آشتون كارتر أن القوات العراقية تمكنت بمساعدة الوحدات العسكرية الأميركية، من تأمين جميع «المناطق الحرجة» شرق الموصل، وتستعد الآن لتحرير الجزء الغربي من المدينة، مضيفاً «أنا واثق من أن أيام (داعش) في الموصل باتت معدودة».

في الأثناء، سيطر الجيش العراقي أمس على المنطقة الحرة «التبادل التجاري» والحي العربي الأول ومعمل الأدوية في المحور الشمالي من الموصل، غداة دخوله المدينة وانتزاع قائمقامية القضاء والمحكمة والمجلس البلدي. في وقت تجري استعدادات حثيثة وتتسارع الخطى لتحرير هذا الشطر وإعلان الانتصار في المدينة. وقال قائد عمليات «قادمون يانينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان، إن «الفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي تمكنت من السيطرة على المنطقة الحرة في المحور الشمالي لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات». وأضاف أن قوات الجيش العراقي تمكنت أيضا من دخول المدينة والسيطرة على قائمقامية القضاء والمحكمة والمجلس البلدي ورفع العلم العراقي فوق مبانيها وتحرير قضاء تلكيف بالكامل بإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي. وأضاف أن قطعات اللواء 71 الفرقة 15 واللواء 76 الفرقة 16 بالجيش حررت الحي العربي الأول ضمن المحور الشمالي الساحل الأيسر ورفعت العلم العراقي فوق المباني. وأشار في هذا الصدد إلى تكبيد مسلحي «داعش» خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات والاستيلاء على عدد من الأسلحة.

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أمس، أن قواتها تمكنت من قتل‏‭ ‬974‭ ‬ عنصراً ‬من «‬داعش»‬، ‬خلال ‬العمليات ‬العسكرية ‬في ‬مناطق ‬الساحل‭ ‬الأيسر ‬للموصل. وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية، أن «حصيلة العمليات العسكرية ضمن قاطع قيادة قوات الشرطة الاتحادية‏‭ ‬في ‬الساحل ‬الأيسر ‬من ‬الموصل أسفرت ‬عن ‬قتل ‬974 ‬إرهابيا. وأضافت قيادة الشرطة في بيانها أن «العمليات العسكرية أسفرت أيضاً عن‏‭ ‬الاستيلاء ‬على ‬كميات ‬كبيرة ‬من ‬المقذوفات ‬الحربية ‬والأسلحة ‬المتنوعة».

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع عن العثور على معسكر لتدريب الانتحاريين والتعليم على التفخيخ والتفجير غربي محافظة الانبار. وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن «قطعات فرقة المشاة السابعة متمثلة بقطعات اللواء الثامن والعشرين ضمن قيادة عمليات الجزيرة، وخلال عمليات تحرير منطقتي الصكرة والزاوية، عثرت على معسكر لتدريب عناصر لداعش التي قامت بحرق جميع محتوياته بالكامل خلال تقدم قطعات الجيش العراقي، التي تمكنت من قتل عدد من الإرهابيين الانتحاريين الذين حاولوا القيام بعمليات تعرضية لإيقاف عملية التحرير».