يد الشارقة تتعاقد مع الجزائري بو شكريو

رضا سليم (دبي)
تعاقدت إدارة نادي الشارقة الرياضي مع الجزائري صالح بو شكريو لتدريب الفريق الأول لكرة اليد في الموسم الجديد، بدلاً من المصري وليد عبدالكافي، الذي انتهى عقده مع الفريق.
كانت المفاوضات مع المدرب قد بدأت بعد فسخ عقده مع اتحاد اليد عقب انتهاء مهمته مع المنتخب في البطولة الآسيوية الأخيرة في كوريا الجنوبية.
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ومن المنتظر أن يبدأ المدرب مهمته مع الفريق بعد العيد للتجهيز للموسم الجديد والمعسكر الخارجي خاصة أن الملك الشرقاوي سيشارك في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية والتي حققها في نسختها الأخيرة المركز الرابع، ويطمح في الوصول لأبعد مدى في البطولة بجانب المنافسة على كل بطولات الموسم المحلي.