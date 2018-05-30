يد الشارقة تتعاقد مع الجزائري بو شكريو

رضا سليم (دبي)

تعاقدت إدارة نادي الشارقة الرياضي مع الجزائري صالح بو شكريو لتدريب الفريق الأول لكرة اليد في الموسم الجديد، بدلاً من المصري وليد عبدالكافي، الذي انتهى عقده مع الفريق.

كانت المفاوضات مع المدرب قد بدأت بعد فسخ عقده مع اتحاد اليد عقب انتهاء مهمته مع المنتخب في البطولة الآسيوية الأخيرة في كوريا الجنوبية.

واختار المدرب الجزائري عرض الشارقة من بين كل العروض التي وصلته من أندية محلية وبحرينية، ويملك بو شكريو مسيرة جيدة على مستوى التدريب، حيث سبق له قيادة منتخب بلاده في الأولمبياد وبطولة العالم، كما درب عددا من الأندية البحرينية والسعودية، وقاد منتخب البحرين ثم قاد الأهلي في الموسم قبل الماضي، قبل الدمج، وقام الاتحاد البحريني لكرة اليد باستعارته من الأهلي لقيادة منتخب البحرين في مونديال اليد 2016، وبعدها أنهى ارتباطه مع الأهلي وتعاقد مع الاتحاد لتولي مسؤولية المنتخب، وطلب بو شكريو الرحيل بعد نهاية البطولة الآسيوية لعدم وجود ارتباطات للمنتخب.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب مهمته مع الفريق بعد العيد للتجهيز للموسم الجديد والمعسكر الخارجي خاصة أن الملك الشرقاوي سيشارك في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية والتي حققها في نسختها الأخيرة المركز الرابع، ويطمح في الوصول لأبعد مدى في البطولة بجانب المنافسة على كل بطولات الموسم المحلي.