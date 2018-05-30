ميرزا يقود منتخب الدراجات في «آسيوية» جاكرتا

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا أغسطس المقبل، والتي يشارك فيها المنتخب بتوجيه من اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بمشاركة قائد المنتخب النجم الآسيوي يوسف ميرزا، إضافة إلى أحمد المنصوري ومحمد المنصوري، ومعهم المدرب بدر ميرزا، وتأتي المشاركة المهمة، في ظل الرغبة باستمرار النتائج الإيجابية التي قدمها لاعبو المنتخب في المشاركات السابقة آسيوياً.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الدراجات الدوري، الذي عقد برئاسة أسامة أحمد الشعفار مساء الأول من أمس وبحضور أحمد الحوري نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام للاتحاد وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية ونايف جكه الأمين العام المساعد، وتناول العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وجاء في مقدمتها اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية في أغسطس المقبل.

وبدأ أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الاجتماع بتوجيه خالص العزاء إلى أسرة الدراجات الإماراتية وإلى فريق الوثبة في وفاة اللاعبة مزنة عبد الله أثناء تدريبها استعداداً للمشاركة في دورة ند الشبا الرمضانية داعياً الله أن يرحمها ويلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان، كما دعا رئيس الاتحاد كل محبي رياضة الدراجات وفرق الهواة ومن يرغب في ركوب الدراجات للتدريب إلى الالتزام بقواعد الرياضة والالتزام بالطرق والمضامير الخاصة بالسباقات والمحدد من قبل شرطة دبي، وعدم الخروج في الطرق المفتوحة إلا في السباقات التي يكون فيها الطرق مغلقة أو التدريب تحت حماية الشرطة والإبلاغ عن ذلك.

وتوجه الشعفار بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة نجاح دورة ند الشبا الرمضانية في نسختها السادسة، والتي شهدت مشاركة رائعة، إضافة إلى التطور الكبير في بطولة الدراجات والتي شهدت مشاركة أكثر من 750 متسابقا في الفئتين، وشهدت منافسة رائعة ونجح لاعبو المنتخب في السيطرة على المراكز الأولى، وأوضح الشعفار أن هذا النجاح ليس وليد الصدفة وإنما نتيجة تخطيط وعمل كبير حتى أصبحت البطولة ينتظرها الوطن العربي بأكمله في كل عام بعدما أصبحت أكبر بطولة رمضانية عربية.

وأقر مجلس الإدارة المشاركة في عدد من البطولات الخارجية خلال الفترة القادمة استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، وسيتحدد ذلك خلال اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية يوم الأحد المقبل برئاسة عبد الناصر عمران الشامسي وتحديد المشاركات التي سيتواجد فيها لاعبينا من أجل الإعداد لهذه البطولة الهامة، في جدول بطولات المنتخب الوطني.

وصرح عبد الناصر عمران الشامسي، أن مجلس إدارة الاتحاد ناقش أيضاً خلال الاجتماع برنامج سباقات الموسم المقبل بالكامل، وقد انتهى المجلس من اعتماد عدد كبير منها في انتظار مناقشة عدد من المنافسات قبل أن توزع على الأندية من أجل الاستعداد للمشاركة، وأضاف الشامسي أن رئيس الاتحاد يستعد حالياً للإعلان عن حفل ختام الموسم وهو اللقاء السنوي الذي يجمع رئيس الاتحاد مع مدربي الأندية وسيتم الإعلان عنه قريباً.