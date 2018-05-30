شرطة دبي والبلدية إلى نصف نهائي «المؤسسات»



تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018 دبي (الاتحاد) حجز فريقا شرطة دبي وبلدية دبي مقعديهما في دور نصف نهائي بطولة كأس زايد للدوائر والمؤسسات الحكومية، التي تنظمها بلدية دبي 4 يونيو المقبل على ملاعب بلدية دبي بمنطقة القرهود، بمشاركة 8 فرق يمثلها أكثر من 130 لاعباً من كبار السن فوق الـ 43 سنة. وجاء تأهل الفريقين للدور نصف النهائي الذي سيقام بعد غدٍ، عقب تعادلهما من دون أهداف في ختام مشوارهما في الدور الأول للبطولة، حيث جمع كل منهما 7 نقاط، من فوزين وتعادل، لكن فارق الأهداف منح فريق شرطة دبي صدارة المجموعة الأولى، وفريق بلدية دبي الوصافة. وبنفس الجولة، حقق فريق هيئة كهرباء دبي فوزه الأول بالبطولة على فريق دائرة الأراضي والأملاك 4 /‏‏ 1، ليحصد فريق هيئة الكهرباء أول ثلاث نقاط منحته المركز الثالث، ولم تمنحه بلوغ دور نصف النهائي، واحتل فريق دائرة الأراضي والأملاك المركز الرابع من دون رصيد.