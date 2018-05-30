4 مباريات في انطلاقة ربع نهائي «مكتوم بن راشد»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، في نسختها الثامنة، والتي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتجمع المباراة الأولى في هذا الدور بين فريق شرطة دبي - حامل اللقب - وفريق شرطة أبوظبي بطل نسخة عام 2013، وفي نفس التوقيت في العاشرة مساء تقام المباراة الثانية بين فريقي ليدر سبورت وإبراهيم المعرف، ثم مباراتي «88» مع الفهود، و«راشد بن عمار» مع «بن درويش». يذكر أن الفرق الثمانية تأهل إلى هذا الدور، بعد أن أحكم «شرطة دبي» قبضته على صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق النقطتين عن ليدر سبورت الوصيف، فيما حسم فريق «المرحوم إبراهيم المعروف» صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق النقاط الأربع عن «شرطة أبو ظبي» الوصيف، وحسم فريق «88» صدارة المجموعة الثالثة متفوقاً بالمواجهات المباشرة على فريق «راشد بن عمار»، وتأهل «بن درويش» متصدراً المجموعة الرابعة. وأكد عيسى علي لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوصل وفريق «88» أن البطولة تشهد مستويات عالية المستوى، في ظل مشاهدة فرق تزخر قوائمها بلاعبين على أعلى مستوى، ومع ذلك لم تشفع المنافسة لبعضهم في التأهل تشفع للدور ربع النهائي، بعد أن ودعت البطولة من دوري المجموعات، بجانب غياب عنصر التوفيق في بعض الأحيان.

وقال: «المشاركة لي في هذه البطولة هي الثالثة على التوالي، إذ سبق لي المشاركة في النسختين السادسة والسابعة مع فريق الفرسان، قبل أن أعود للمشاركة العام الحالي مع فريق «88» تحت إشراف صديقي ماجد حسن، ونحن عازمون على السير قدماً في البطولة، بطموح بلوغ أدوار متقدمة، واجتياز عقبة الدور الربع نهائي، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين».