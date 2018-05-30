جفرا والجزيرة إلى نهائي بطولة استاد هزاع بن زايد

العين (الاتحاد)

تأهل فريقا جفرا للمقاولات من فئة المؤسسات، والجزيرة من فئة الجماهير للمباراة النهائية لكأس السوبر لبطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية، وجاء تأهل الفريقين، بعد أن حسم فريق جفرا للمقاولات لقب بطولة فئة المؤسسات، بعد تغلبه أمس الأول على فريق مستشفى توام المرشح لنيل اللقب بهدفين مقابل هدف، بينما قلب الجزيرة الطاولة على «الزعيم»، بعد تأخره بهدف ليقلب النتيجة لمصلحته بهدفين مقابل هدف، ويحرز لقب بطولة فئة الجماهير.

وبالعودة للمباريات، تألق فريق جفرا للمقاولات، وواصل مسيرته القوية في البطولة بعد أن ازاح فريق تدوير في نصف النهائي، ويواجه المرشح مستشفى توام في النهائي، ويحقق المفاجأة بالفوز بهدفين مقابل هدف، وذلك بفضل تألق لاعبيه خصوصاً نجمي الفريق هيثم العزيزي وعبد الله بدر الدين.

وفي المباراة الثانية لفئة الجماهير، قلب الجزيرة تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف بعد مباراة قوية اتسمت بالقوة والإثارة حتى الدقائق الأخيرة منها.

وفي ختام المباريات، قام سلطان راشد عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم بتكريم اللاعبين عبد الله بدر الدين من جفرا للمقاولات، ومحمد الحوسني من فريق الجزيرة كأفضل لاعبين في مباريات نهائي البطولة.