«الترجيحية» تحسم التأهل لمربع بطولة حميد بن عمار

عجمان (الاتحاد)

تأهلت فرق حواء فاكتوري والكويتي والدون وبزلينك العقارية، للدور نصف النهائي لفئة الكبار، في بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية في نسختها الخامسة، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بملاعب كواترو، وجاء تأهل حواء فاكتوري، بعد فوزه على فريق است اسبوت بركلات الترجيح، مساء أمس الأول، إذ جاءت ركلات الترجيح عنواناً للمواجهات في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتكرر السيناريو في مواجهة الكويتي مع سبورت فور أوول، وحسمها الكويتي بصعوبة بركلات الترجيح، ليتأهل على حساب خصمه للمربع الذهبي، وتأهل الدون على حساب دي سي بويز أيضاً بالركلات الترجيحية في مباراة قاتل فيها الطرفان للحصول على بطاقة التأهل حتى أخر دقيقة، واختتمت منافسات ربع النهائي لفئة الكبار بتأهل فريق بزلنيك العقارية على حساب حامل اللقب فريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي، بعد فوزه عليه بهدفين دون رد.

ويلتقي في الدور نصف النهائي فريق الدون مع الكويتي، فيما يلعب فريق حواء فاكتوري مع بزلينك العقارية، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام غداً، فيما يلتقي الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

وقد شهدت جولة الدور ربع النهائي حضوراً جماهيرياً كبيراً، تفاعلوا مع المباريات، واستمتعوا بالإثارة التي وصلت إلى ركلات الترجيح في المباريات الثلاث.