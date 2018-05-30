«صقور بني ياس» بطل دورة خالد بن طناف الرمضانية

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار، مساء أمس الأول، على فعاليات بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، بفوز فريق صقور بني ياس باللقب، إثر تغلبه على فريق إسناد بالركلات الترجيحية 3-1، بعدما تعادل الفريقان 1 /‏ 1 في الوقت الأصلي للمباراة، فيما حل فريق الشهامة بالمركز الثالث بعد تفوقه على فريق الشباب والتنمية والمجتمع بنتيجة 4-3.

وحضر المباراة الختامية خالد بن طناف المنهالي وبخيت خالد بن طناف المنهالي رئيس مبادرات خالد بن طناف، والرائد حسن علي الكثيري ممثل مديرية المرور والدوريات، والنقيب أحمد عبدالله المهيري ممثل إدارة مرور المناطق الخارجية وشرطة السعادة، ولاعب نادي بني ياس السابق صالح المنهالي، وعدد كبير من نجوم دورينا.

وأقيمت على هامش البطولة منافسات بطولة شد الحبل في نسختها الأولى، والتي توج بها فريق خالد بن طناف المنهالي، وفريق عام زايد بالمركز الثاني، ومطعم سبريم بالمركز الثالث. ولاقت البطولة تفاعلاً منقطع النظير من قبل الجماهير الحاضرة والتي شاركت بقوة في تحفيز الفرق المشاركة، كون رياضة شد الحبل تعتمد بشكل كبير على الجانب التحفيزي.

ومن جانبه أعرب راعي البطولة خالد بن طناف المنهالي، عن سعادته بنجاح النسخة الثانية لهذا الحدث الرمضاني، مؤكداً أن البطولة نجحت في استقطاب الشباب الذين قضوا أوقاتاً ممتعة من خلال ممارسة النشاط الرياضي، كما بارك للفرق الفائزة في بطولتي كرة القدم وشد الحبل، وأكد بأن هذه البطولة ستتوالى في الأعوام المقبلة.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة خصصت مبلغ 200 ألف درهم كجوائز للبطولة، حيث نال صاحب المركز الأول 80 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 50 ألف درهم، والثالث 20 ألف درهم، فيما تم توزيع 50 ألف درهم كجوائز للفائزين بالمسابقات الثقافية التي أقيمت على مدار أيام البطولة.