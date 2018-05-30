النيابة والبلدية أول المتأهلين لنصف نهائي سلة الكراسي

دبي (الاتحاد)

تأهل فريقا النيابة العامة وبلدية دبي للدور نصف النهائي من بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، المقامة حالياً بقاعة نادي دبي لأصحاب الهمم، بعد فوزهما في اليوم الثالث للبطولة، وتصدر النيابة قمة المجموعة الأولى، وبلدية دبي قمة المجموعة الثانية.

ويسدل الستار مساء اليوم عن الدور التمهيدي للبطولة، حيث يلتقي في الجولة الأخيرة الأنصار للصرافة مع ديوا في المجموعة الأولى، وتجمع المباراة الثانية بين هيئة الصحة بدبي ودناتا للسفريات في المجموعة الثانية، والمواجهة الثالثة تجمع النيابة العامة وجي كي للرياضة، ضمن المجموعة الأولى، فيما ستكون المباراة الأخيرة في الأمسية بين بلدية دبي ودبي لخدمات الإسعاف، ويتحدد بعد الجولة الأخيرة الفرق الأربعة التي تتأهل للدور نصف النهائي، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.

وشهدت مباريات أمس الأول فوز فريق شرطة دبي على فريق جي كي للرياضة 42-4 في مباراة من جانب واحد، حسمها شرطة دبي بالتقدم 24-4 في الفترة الأولى بينما في الفترة الثانية سجل 18 نقطة دون رد لفريق جي كي للرياضة، الذي تبقى له مباراتين في المجموعة أمام الأنصار للصرافة والنيابة العامة وباتت حظوظه ضعيفة للغاية، فيما يتبقى لفريق شرطة دبي مواجهة أخيرة أمام ديوا.

وفي المباراة الثانية، التي جمعت هيئة الطرق والمواصلات ودبي لخدمات الإسعاف، ضمن المجموعة الثانية، فقد جاءت متكافئة إلى حد كبير وتقدم فريق الطرق في الفترة الأولى 6-4، إلا أن دبي للاسعاف حول تأخره إلى فوز في نهاية المباراة بفارق نقطة 14-13، وتخطى فريق النيابة العامة منافسه فريق الأنصاري للصرافة 45-14 ضمن المجموعة الأولى، وفي المباراة الأخيرة من الأمسية نجح فريق بلدية دبي من تحقيق أعلى فوز في البطولة حتى الآن بعدما تغلب على فريق دناتا للسفريات بنتيجة 81-6.