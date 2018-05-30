«فهود زعبيل» يقسو على «سبورت فور أوول» في «كرة الصالات»

رضا سليم (دبي)

شهدت الجولة الثانية من بطولة كرة القدم للصالات، التي أقيمت مساء أمس الأول ضمن دورة ند الشبا الرياضية، انتصارات كبيرة في اليوم الثاني من البطولة، حيث سجل اللاعبون في المباريات الثلاث 23 هدفاً، لترتفع حصيلة الأهداف في أول يومين إلى 49 هدفاً في 6 مباريات.

ونجح «فهود زعبيل» في الإعلان عن نفسه في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، بعدما تغلب على فريق سبورت فور أوول 8-1، ليعلن عن نفسه مبكراً ويضع قدمه في الدور الثاني، بعدما حصد أول 3 نقاط.

وأطاح فريق شرطة دبي أحلام وطموحات فريق مياه دماني، الذي تقوده المدربة الإماراتية حورية الظاهري، بعدما تغلب عليه بنتيجة 8-2، ضمن المجموعة الأولى، ورغم أنه الظهور الأول لفريق شرطة دبي، فإن خسارة مياه دماني في مباراتين وضعته في مدرجات البطولة.

كما أربك فريق الإمارات للسياقة في أول ظهور له في المجموعة الثانية، حسابات «إم كي آس» الفائز في الجولة الأولى على فريق «الإمبراطور» بخماسية، وحرمه من انتزاع بطاقة العبور إلى ربع نهائي بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3-1، ويتحدد ترتيب المجموعة بعد مباراة الإمبراطور والإمارات للسياقة، وفي حال فوز الإمارات سيتأهل للدور ربع النهائي كمتصدر المجموعة، بينما خسارته ستحدد ترتيب المجموعة طبقاً للأهداف، نظراً لأن كل فريق سيكون قد فاز في مباراة وخسر الأخرى.