وحدان ونيوكاسل وطحنون بن سعيد إلى ربع نهائي «المفتوحة»

محمد سيد أحمد، علي الزعابي (أبوظبي)

حجزت فرق وحدان ومركز نيوكاسل الطبي، والشيخ طحنون بن سعيد، مقاعدها في ربع نهائي مسابقة خماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال، ضمن بطولة زايد الرياضية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في نسختها الثانية والعشرين، وتختتم الأحد المقبل.

وانضمت الفرق الثلاثة إلى أدنوك وبن حمودة اللذين كانا أول المتأهلين إلى دور الثمانية من البطولة، ليتبقى 3 فرق يتم تحديدها عقب نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وانخفض معدل التهديف في اليوم الثالث من خماسيات الكرة المفتوحة للرجال، إذ شهد تسجيل 17 هدفاً، فيما كان قد اليوم الأول قد شهد 20 هدفاً، وشهد الثاني 29 هدفاً.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي تنطلق اليوم بعد تحديد بقية الفرق المتأهلة، عقب مباريات الجولة الثالثة التي أقيمت مساء أمس.