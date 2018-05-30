ارتفاع أسعار الواردات الألمانية بأقل من التوقعات

برلين (د ب أ)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أمس، ارتفاع أسعار الواردات الألمانية خلال أبريل الماضي بأقل من التوقعات، بعد تراجعها خلال الشهرين السابقين.

وذكر المكتب أن أسعار الواردات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% سنوياً بعد تراجعها بنسبة 0.1% خلال مارس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي.

كان ارتفاع أسعار واردات الطاقة بنسبة 13.1% هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار الواردات بشكل عام خلال الشهر الماضي.

وزادت أسعار الواردات بنسبة 0.6% شهرياً خلال أبريل الماضي، مقابل استقرارها خلال مارس الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الصادرات بنسبة 0.7% سنوياً، وبنسبة 0.2% شهرياً خلال أبريل الماضي.