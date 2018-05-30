الخطوط الجوية الاسكندنافية تسجل خسائر فصلية بـ40 مليون دولار

ستوكهولم (د ب أ)

سجلت شركة «الخطوط الجوية الاسكندنافية» ارتفاعاً في الخسائر الفصلية، أرجعته ذلك إلى تأثيرات العملة وارتفاع تكاليف الوقود.

وبلغ صافي خسائر الشركة في الربع المنتهي في أبريل الماضي 358 مليون كرونة (40 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بـ320 مليون كرونة في الفترة نفسها العام الماضي.

وأوضحت الشركة، المملوكة بصورة رئيسة لحكومات كل من الدنمارك والنرويج والسويد، أن الربع الثاني عادة ما يكون ضعيفاً، وأن الإيرادات الأساسية كانت أفضل من العام الماضي.

وقال ريتشارد جوستافسون الرئيس التنفيذي للشركة، إن التوقعات بتسجيل أرباح سنوية قبل احتساب الضرائب بـ1.5 مليار إلى ملياري كرونة لا تزال كما هي دون تغيير. ومن بين المخاوف ضعف الكرونة السويدية مقابل الدولار الأميركي، وارتفاع أسعار الوقود.

وبلغت إيرادات هذا الربع 9.9 مليون كرونة، بارتفاع 0.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة أنها نقلت خلال هذه الفترة 6.8 مليون راكب، بارتفاع طفيف على أساس سنوي.