«التعاون الاقتصادي» تحذر من تأثير حرب تجارية عالمية على النمو

باريس (رويترز، أ ف ب)

دعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أمس إلى تفادي التصعيد في التوتر التجاري محذرة من بلبلة النمو العالمي، قبل يومين من الموعد الذي هددت واشنطن بفرض فيه رسوم جمركية مشددة على واردات الصلب والألمنيوم. وحذرت المنظمة من أن «مواصلة تصعيد التوتر التجاري قد يسدد ضربة كبرى للنمو الاقتصادي» في وقت تقارب نسبة النمو العالمي 4%، وهو متوسط العقود السابقة للأزمة.

وشدد رئيس قسم الاقتصاد بالوكالة في المنظمة ألفارو بيريرا «ينبغي قبل أي شيء تفادي تصعيد في التوتر التجاري» من غير أن يذكر أي بلد تحديدا، في وقت قد تفرض أميركا اعتبارا من الجمعة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، فيما هدد شركاؤها وفي طليعتهم الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مقابلة.

كما أعلنت واشنطن الثلاثاء أن التحضيرات متواصلة لفرض عقوبات تجارية قد تستهدف الصين تحديدا، رغم إعلان الإدارة الأميركية عن هدنة على هذه الجبهة من الحرب التجارية.

كذلك أبدت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التي تعقد اجتماعها السنوي في باريس حتى الخميس تحت عنوان «إعادة تأسيس التعددية»، مخاوف حيال ارتفاع أسعار النفط وزيادة نسب الفائدة على الدول والمجموعات والأسر التي تعاني من «مديونية عالية».