تقنية الجيل الخامس تضع شركات الصين في المقدمة

حسونة الطيب (أبوظبي)

كشف تقرير نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس، أن وصول تقنية الجيل الخامس، سيحول شركات صناعة الهواتف الذكية الصينية، إلى شركات عالمية رائدة، مهددة هيمنة شركات كبيرة مثل، «آبل» و«سامسونج»، حسب توقعات الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم» الأميركية لصناعة الرقاقات.

وجاءت توقعات ستيف مولينكوف، في الوقت الذي استغل فيه صانعو القرار، التحول إلى تقنية الجيل القادم كاختبار رئيس للأمن القومي والتنافسية. وفي حين تأخرت الشركات الصينية، في تبني تقنية الجيل الرابع قبل عقد، لكنها من المتوقع أن تسبق غيرها في تبني تقنية الجيل الخامس مستهل العام المقبل.

وقبل طرح تقنية الجيل الرابع، كان الحديث يدور حول شركات مثل، «نوكيا» و«موتورولا» و«بلاك بيري»، التي أفل نجمها الآن نسبياً بسبب مساهمة تقنية الجيل الرابع في تسريع التحول نحو هواتف ذات استخدامات متعددة وشاشات تعمل باللمس بدأت بإطلاق هواتف آي فون في 2007.

وغالباً ما تتسبب تقنيات الجيل، في حدوث تغييرات جذرية في هيكل القطاع. لذا، تلوح الفرصة أمام تقنية الجيل الخامس، لحدوث مثل هذا النوع من التغييرات.