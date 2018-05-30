«نور بنك» يفعل الدفع عبر «Alipay» في وجهات «إعمار»

دبي (الاتحاد)

أطلق نور بنك، حلا جديدا للدفع ضمن الوجهات التابعة لشركة «إعمار». ويشمل العرض الجديد عدداً من مواقع الجذب مثل «قمة البرج في برج خليفة» و«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» و«فيرتشوال رياليتي بارك» و«حلبة دبي للتزلج»، حيث يمكن الآن قبول الدفع في تلك الوجهات عبر الهواتف المتحركة من قبل الزوار الصينيين الذي يستخدمون تطبيق محفظة الدفع Alipay الصينية الشهيرة. وسيتولى «نور بنك» جميع متعلقات عمليات التسوية المالية، بالتعاون مع الشريك التقني «يو بي كيو إف باي»، المشروع المشترك بين شركة «يونايتد براندز» ومقرها في دبي، ومنصّة «كيو إف باي» ومقرها في الصين.

وقال جون ايسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «شراكتنا الجديدة مع إعمار تؤكد على توجهنا الاستراتيجي نحو تقديم تجربة متميزة للعملاء، اعتماداً على تقنيات التحول الرقمي. ونحن سعداء لترسيخ علاقتنا مع إعمار عبر تقديم حل جديد يقدم قيمة مضافة للعملاء، ويتيح إتمام عمليات دفع سلسة بموثوقية وأمان».