«دانة غاز» توافق على شروط إعادة إصدار صكوك جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة شركة «دانة غاز» على شروط وبنود إعادة تمويل الصكوك الحالية وإصدار صكوك جديدة، بحسب إفصاح تم نشره أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ودعا المجلس الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأحد 21 يونيو 2018، للنظر والموافقة على إصدار الصكوك الجديدة، فيما انتخب مجلس الإدارة خلال اجتماعه حميد جعفر رئيسا لمجلس الإدارة وراشد الجروان نائبا له.

كما صادق المجلس على مصروفات الأعمال للتطوير في المربع 6 الخاص بالشركة بمصر.‎

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» مؤخراً، إن الشركة كانت تدفع نحو 60 مليون دولار سنوياً كأرباح لحملة الصكوك، أما بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدائنين فيتوجب على الشركة دفع 25% فقط مما كانت تدفعه في السابق، أي نحو 15 مليون دولار.

وأضاف باتريك ألمان، أن الشركة ستحاول أن تدفع 350 مليون دولار معتمدة في توزيعها لهذا المبلغ بشكل رئيس على اختيارات حملة الصكوك في عملية إعادة الهيكلة.