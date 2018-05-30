«مجلس إدارة المركزي» يطلع على تحول القطاع المالي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الرابع لسنة 2018، على عرض بخصوص لوحة القياس الرئيسة، والتي من شأنها أن تدعم عملية اتخاذ القرار في المصرف المركزي، بحيث يمكن الاطلاع من خلالها بشكل مستمر على أداء القطاع من جهة وأداء المصرف المركزي على المستوى الداخلي من جهة أخرى. كما تضمن العرض النتائج الفعليّة للمؤشرات الرئيسة للربع الأول 2018 كإطلاق تجريبي للوحة القياس فيما يخص المؤشرات الرئيسة.

ترأس الاجتماع معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

واستكمل المجلس النقاش حول بعض الموضوعات والتقارير المقدمة بشأن: الخطّة الرئيسة لتحول القطاع المالي (2018-2028)، وتقييم برنامج التحول التنظيمي.

كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الأخرى المقدمة والمتعلقة بالرقابة على البنوك، ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحمي العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره، ومن بينها الأنظمة والمعايير المتعلقة بالضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي لدى البنوك، ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي لدى البنوك.

ثمّ اطلع المجلس على تقرير بشأن تطوير الاستراتيجيّة الوطنيّة لأنظمة الدفع في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وكذلك اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الأول لسنة 2018 والذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع. وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.

هذا، واستكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.