عمليات بيع تضغط على الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

قاومت الأسهم المحلية أمس عمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، جاءت بالتزامن مع موجة التراجعات الحادة التي تعصف بالأسواق العالمية جراء الأزمة الإيطالية.

وتراجعت مؤشرات الأسواق لتلامس مستويات دعم جديدة، بيد أن عمليات البيع لم تكن قوية وبقيت مستويات السيولة متدنية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 322.5 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 174.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4075 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 60 شركة مدرجة، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 28 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 0.4%، ليغلق عند مستوى 4557 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية، ومنها سهما «اتصالات»، و«أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على أكثر من 40.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 96.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 962 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة، ارتفعت منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.