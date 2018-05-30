  • الخميس 15 رمضان 1439هـ - 31 مايو 2018م

322 مليون درهم قيمة التداولات

عمليات بيع تضغط على الأسهم المحلية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

قاومت الأسهم المحلية أمس عمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، جاءت بالتزامن مع موجة التراجعات الحادة التي تعصف بالأسواق العالمية جراء الأزمة الإيطالية.

وتراجعت مؤشرات الأسواق لتلامس مستويات دعم جديدة، بيد أن عمليات البيع لم تكن قوية وبقيت مستويات السيولة متدنية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 322.5 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 174.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4075 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 60 شركة مدرجة، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 28 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 0.4%، ليغلق عند مستوى 4557 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية، ومنها سهما «اتصالات»، و«أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على أكثر من 40.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 96.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 962 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة، ارتفعت منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، ضغوط بيع مماثلة على عدد من الأسهم القيادية، ومنها سهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير»، ليغلق على تراجع بنسبة 0.54% عند مستوى 2909 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 133.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 226 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3113 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 19 سهماً، بينما ظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 