أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الإماراتية المنظمة لمؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي - 2019، عن انضمام «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، إلى قائمة الجهات الرئيسة الراعية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين.

وسيُعقد مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 9 - 12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويعد هذا المؤتمر أكبر وأقدم تجمع للخبراء والمسؤولين وقادة الأعمال في مجال الطاقة في العالم وأكثرها تأثيراً، ويعقد كل ثلاث سنوات في مدن مختارة، وتعتبر هذه الدورة هي الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق الأوسط، وستكون الإمارات العربية المتحدة أول دولة ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تستضيف المؤتمر خلال تاريخ الحدث الذي يمتد لــ 94 عاماً.

ويستمد مؤتمر الطاقة العالمي مكانته المميزة من خلال تناوله جميع مجالات الطاقة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والنووية، ليشكل منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال صناعة الطاقة.

من جهة أخرى، تمتلك «مبادلة» وتدير محفظة استثمارات عالمية متنوعة تضم عدداً من الأصول والشركات العاملة في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز، تمتد عبر مختلف مكونات سلسلة القيمة النفطية، من الاستكشاف والإنتاج، إلى التكرير والبتروكيماويات. وتُسخِّر «مبادلة» القدرات التقنية والخبرات التشغيلية للشركات التابعة لها، وتتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتعزيز قدرات أبوظبي في مجال الاستكشاف، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد يخدم منطقة الشرق الأوسط والأسواق النامية في آسيا.