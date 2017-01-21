بدء إصلاح أنابيب الغاز المتضررة

بسام عبدالسلام (عدن)
بدأت فرق فنية تابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، إصلاح الأضرار التي تعرضت له أنابيب الغاز جراء الهجمات الإرهابية في العام الماضي.
وتأتي عمليات الصيانة ضمن الخطوات الرامية للحكومة الشرعية لإعادة إنتاج الغاز وتصديره عقب توقف دام قرابة العامين تكبدت فيه اليمن خسائر كبيرة جراء الحرب التي شنها الانقلابيون.
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وجاءت عمليات التأهيل والصيانة، عقب نشر قوات مدربة من قوات التحالف العربي في ديسمبر الماضي لتأمين سواحل شبوة ومنشأة بلحاف الغازية.
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وأكد أن هناك خطة أمنية متكاملة لحماية خط الإنتاج، وتم تشديد الحماية الأمنية والتحلي باليقظة العالية للتصدي لمواجهة العناصر التخريبية، مضيفاً، «لن نسمح بأي أعمال تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن والأضرار بالمصالح العامة والاقتصادية».