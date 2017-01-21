قذائف الحوثيين تقتل 459 امرأة

تعز (وكالات)

كشف تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن مقتل 459 امرأة وجرح 1206 أخرى بشظايا القذائف العشوائية التي يطلقها الحوثيون. وكشف التقرير أن محافظة تعز كان لها النصيب الأكبر، بنسبة 30%، تليها محافظة عدن بنسبة 26%. وقال التقرير الذي شارك في إعداده 10 منظمات حقوقية في اليمن، إن من بين الضحايا نساء حوامل تعرضن للإجهاض، نتيجة الإصابة بشظايا الحوثيين، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى من الأطفال وكبار السن. وتضمن التقرير إحصاءات دقيقة موثقة بالصور والأوراق لجرائم الميليشيات، أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 459 امرأة، وأن إجمالي الجرحى من النساء بلغ 1206، فضلا عن حالات الاعتداء والاختطاف. ولفت التقرير إلى أن هناك مناطق ما زال العمل جاريا فيها لحصر وتوثيق انتهاكات المتمردين، كما أن هناك بعض المناطق التي لم يتمكن الراصدون من الوصول إليها، ولكن المؤشرات تبين أن هناك حجما هائلا من انتهاكات الحوثيين في تلك المناطق.