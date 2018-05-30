38 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال الربع الأول

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي نحو 38 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وتقتصر أرقام مركز الإحصاء على قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها خلال الربع الأول من العام الجاري الأمر الذي يعني أن هذه السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي إذ أن هناك جانبا منها تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى.

ويتضح من خلال الأرقام ارتفاع قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي على المستوى الشهري، حيث نمت خلال مارس من العام الجاري، 2.5% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017 وجاء النمو المسجل نتيجة ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 3.8% والصادرات غير النفطية بنسبة 1.5% في حين انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 2.1%.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الواردات 26.34 مليار درهم في حين وصلت قيمة الصادرات إلى نحو 6 مليارات درهم والمعاد تصديره 5.58 مليار درهم. واستحوذت اللوازم الصناعية على 5.4 مليار درهم تشكل ما نسبته 90% من إجمالي صادرات إمارة أبوظبي في الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، وبلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 262 مليون درهم. أما على جانب المعاد تصديره استحوذت معدات النقل وملحقاتها على 2.5 مليار درهم بنسبة 44.8% من إجمالي تجارة إعادة التصدير خلال الربع الأول من العام في حين جرى إعادة تصدير سلع إنتاجية بقيمة 1.6 مليار درهم في الفترة ذاتها التي شملها الرصد.