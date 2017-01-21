فريق طبي من «الهلال» يقوم بتركيب أطراف صناعية لـ 22 جندياً يمنياً

صنعاء (الاتحاد)

بدأ فريق طبي متخصص من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، في مدينة مأرب اليمنية، بتركيب أطراف صناعية لـ 22 جندياً يمنياً فقدوا أطرافهم خلال المعارك مع الميليشيات الانقلابية.

وقال علي الغليسي، سكرتير محافظ مأرب سلطان العرادة، لـ«الاتحاد» إن عمليات تركيب الأطراف الصناعية للجنود الاثنين والعشرين تجري في المستشفى الحكومي العام بمدينة مأرب، وانطلقت بحضور وكيل المحافظة عبدربه مفتاح.

وأشاد المسؤول المحلي بالخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لقوات الجيش والمقاومة الشعبية في مأرب.

وعبّر محافظ مأرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، على ما يقدمونه من مساعدات للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة في ظل التدهور الإنساني والمعيشي في البلاد جراء الحرب التي فجرها الانقلابيون.