«المشرق» يحصد 9 جوائز من «جلوبل فايننس»

دبي (الاتحاد)

حصل بنك المشرق، على تسع جوائز، خلال مؤتمر وجوائز الخدمات المصرفية الرقمية الذي تستضيفه مجلة «جلوبال فايننس» في لندن، وشهد الحفل الذي استضافته دار آر إس آيه في لندن فوز المشرق بالجوائز التالية: أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء في العالم، وأفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط، وأفضل تطبيق خدمات مصرفية للهاتف المحمول في الشرق الأوسط، وأفضل بنك رقمي للعملاء في الشرق الأوسط، وأفضل بنك رقمي للعملاء في دولة الإمارات، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً للأفراد في الشرق الأوسط، وأفضل ابتكار للمنتجات، السحب النقدي دون بطاقة باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأفضل خدمات دفع الفواتير في الشرق الأوسط.

وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: «لقد شهدنا تحولاً كبيراً بين العملاء من القنوات التقليدية نحو الخدمات المصرفية الرقمية، ولذلك أعطينا الأولوية لتنفيذ استراتيجية رقمية قوية على مدى السنوات القليلة الماضية، لقد استثمرنا بشكل كبير في الموظفين والعمليات والتقنيات لنقدم لعملائنا مجموعة من العروض والابتكارات المصرفية الرقمية».

ويعد الحصول على تسع جوائز إنجازٌ لم يسبق له مثيل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وهو نقطة بارزة بالنسبة لبنك المشرق، ويعكس النجاح الأوسع الذي حققه البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط في مجال الابتكار. وأضاف سوم: «تأتي هذه الجوائز بمثابة تكريم لجهودنا المتواصلة في تقديم خدمات رقمية عالمية المستوى لعملائنا. ويلتزم المشرق بإحداث ثورة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات».