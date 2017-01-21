الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين بإعاقة صرف الرواتب

عدن (الاتحاد)
أكدت الحكومة اليمنية التزامها صرف رواتب موظفي الدولة في القطاع المدني والعسكري في مختلف المحافظات، بما فيها المدن التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ،«وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي بصرف رواتب الموظفين، وبصورة عاجلة».
وقال مصدر مسؤول في الحكومة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، «في الوقت الذي تكرس فيه الحكومة جهودها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وبصورة منتظمة، إلا أن الميليشيات الانقلابية تقوم بوضع العراقيل والعقبات أمام مهام الحكومة الرامية إلى إنهاء معاناة الموظفين وصرف مرتباتهم في مختلف المحافظات، من خلال رفضها تسليم كشوف رواتب الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها». وأضاف «إن مثل هذه العراقيل التي تتعمد وضعها الميليشيا الانقلابية، تزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني التي أمعنت في ارتكابها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية» في فبراير 2015، مذكراً بجرائم الانقلابيين، ومنها قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية ونهب احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والمقدر بنحو أربعة مليارات دولار.
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وأكد المصدر المسؤول «سعي الحكومة لمواصلة جهودها لإنهاء معاناة اليمنيين» الذين بات نصفهم محرومين من الأمن الغذائي، فيما 7 ملايين منهم يتضورون جوعاً».
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تأهيل المرافق الحكومية كالكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المرافق التي تعرضت للدمار الكلي، نتيجة الحرب الهمجية التي قادتها عصابات الموت والدمار والخراب التابعة للمليشيا الانقلابية بطريقة مجردة من كل القيم الأخلاقية والإنسانية».