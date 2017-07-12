وزراء الإعلام العرب يشكلون فريقاً قانونياً لمواجهة القنوات المحرضة

القاهرة(وكالات)

قرر المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، تشكيل فريق عمل فني قانوني من تسع دول للنظر في شكاوى الدول العربية تجاه بعض القنوات التي تسيء لها، وسيباشر الفريق قريباً النظر في هذه الشكاوى. وقال مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية المستشار فوزي الغويل، في تصريح صحفي عقب ختام اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، أمس الثلاثاء، إنه تم تشكيل الفريق من 9 دول، وتمت دعوة بعض الدول الأخرى لعضوية هذا الفريق القانوني والفني. وأضاف الغويل أن الدول المعنية ستتقدم بطلبات للأمانة العامة فيما يتعلق بالقنوات التي تسيء للدول الأعضاء، وسيباشر هذا الفريق العمل في القريب العاجل في بعض الطلبات التي ستعرض على الفريق القانوني الفني.

وأوضح أنه تمت الموافقة على تشكيل هذا الفريق من قبل اللجنة الدائمة للإعلام العربي، أول أمس الاثنين، ورفعت إلى المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب اليوم، والذي وافق عليه ورفعه إلى الوزاري العربي لإقراره، معتبراً أن هذا الفريق يعد آلية تنفيذية للنظر في شكاوى بعض الدول العربية من بعض القنوات. وقال المستشار فوزي الغويل: «المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب استعرض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها 89، حيث تتضمن جدول أعمال الاجتماع 19 بنداً كان في مقدمتها بند القضية الفلسطينية، ودعوة وسائل الإعلام العربية لكشف الممارسات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له المواطن الفلسطيني من انتهاكات من قبل عصابات المستوطنين».

وأشار الغويل إلى أن «الاجتماع أوصى بتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية، بحيث تواكب التطورات العربية الراهنة، كما تضمنت التوصيات بنداً يتعلق بتحديث خطة التحرك العربية الإعلامية في الخارج، وحث وسائل الإعلام والجهات المختصة على إبراز صورة صحيحة للقضايا العربية أمام الرأي العام العالمي بما يصحح الصورة السلبية النمطية التي أصبحت للأسف راسخة في أذهان الغرب». وقال المستشار الغويل: إنه تمت مناقشة الأنشطة التي قامت بها بعثات الجامعة العربية في الخارج، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم الأربعاء، اختيار عاصمة الإعلام العربي، كما سيتم اختيار تشكيلة المكتب التنفيذي في دورته المقبلة.

وأضاف الغويل أن كل التوصيات التي خرجت عن اللجنة الدائمة للإعلام العربي نالت موافقة المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، وستحال اليوم إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لإقرارها. وحول دور الإعلام في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف، قال الغويل: «في هذا الخصوص كان هناك العديد من التوصيات والبنود المتعلقة بهذا الجانب، وهي التأكيد على ما ورد من توصيات في اجتماع لجنة فريق العمل الدائم المعني بمواجهة الإرهاب، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ الخطة المرحلية لمواجهة الإرهاب، والتي تم اعتمادها والعمل بها، مضيفاً أن هناك العديد من التوصيات التي ستعرض في هذا الشأن أمام وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم اليوم». وحول مواثيق الشرف الإعلامية العربية وعدم التزام بعض القنوات بها، قال الغويل: إنه تم التأكيد على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام العربية بالعمل بهذه المواثيق، مشيراً إلى أن هذا الميثاق هو ميثاق استرشادي.