«الشرعية» على بعد 5 كيلومترات من ميناء «المخا»

عقيل الحلالي (صنعاء)

قال الجيش اليمني أمس، إن قواته المدعومة بطيران التحالف العربي أصبحت على بعد حوالي 5 كيلومترات من ميناء المخا الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر جنوب غرب البلاد.

وذكر الجيش في بيان على حسابه الرسمي على «تويتر»، أن «وحدات الجيش مسنودة بطيران التحالف تواصل تقدمها في اتجاه منطقة ‫المخا‬، وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية وانسحابها مخلفة عشرات القتلى». وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في المخا، تركزت معظمها في المناطق الشمالية للميناء الحيوي الذي يستخدمه الحوثيون في الحصول على شحنات الأسلحة المهربة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن غارتين دمرتا موقعاً عسكرياً ومنصة إطلاق صواريخ للميليشيات في منطقة «يختل»، مشيرة إلى أن ضربة جوية ثالثة قتلت العديد من المتمردين بعد أن استهدفت مركبة عسكرية كانت تقلهم وكميات من الذخائر في منطقة الغرافي الواقعة شرق المخا بالقرب من بلدة موزع.

وأفاد أهالي المنطقة بانسحابات جماعية لميليشيات الحوثي من مواقعها، سواء في الساحل الغربي أو المناطق الجبلية في غرب محافظة تعز.