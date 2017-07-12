الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية



تاريخ النشر: الأربعاء 12 يوليو 2017 أنقرة (وكالات) أعلنت مصادر أمنية تركية أمس، أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية لدعم قواته المتمركزة على الحدود مع سوريا. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن المصادر القول، إن الجيش التركي نقل 6 عربات عسكرية إلى مدينة كليس المتاخمة للحدود السورية وسط إجراءات أمنية مشددة. وأضافت أن «التعزيزات العسكرية ستدعم الوحدات التركية المنتشرة بمنطقة موسى بيلي المقابلة لمنطقة عفرين شمال سوريا والتي تسيطر عليها ميليشيات كردية انفصالية مسلحة». وأعلنت تركيا مراراً أن قواتها سترد على جميع الاعتداءات التي تنفذها الميليشيات الكردية من عفرين وفقاً لقواعد الاشتباك.