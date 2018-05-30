تسيير أطول رحلة تجارية جوية في العالم

أ ف ب

تعتزم خطوط "سنغابور ايرلاينز" الجوية إطلاق خط جوي مباشر بين سنغافورة ونيويورك اعتبارا من أكتوبر القادم في رحلة مدتها حوالى 19 ساعة وهي الأطول في العالم، على ما أعلنت الشركة اليوم الأربعاء.



وأشارت شركة الطيران، في بيان، إلى أن الطائرة ستقلع من مطار سنغافورة-شانغي لتصل إلى مطار نيوارك في نيويورك قاطعة مسافة 16 ألفا و700 كيلومتر في غضون 18 ساعة و45 دقيقة.



وتنوي "سنغابور ايرلاينز" استخدام طائرات "ايرباص ايه 350-900 الترا لونغ رينج" المخصصة للرحلات الفائقة الطول، وهي تتسع لـ161 راكبا، 67 في درجة الأعمال و94 في الدرجة السياحية المعززة، وفق الشركة.



وقد أجرت هذه الطائرة القادرة على التحليق لمسافة تقرب من 18 ألف كيلومتر، أي أكثر من 20 ساعة طيران، أول رحلة تجارية لها في نهاية ابريل الماضي.

وبذلك، تستأنف الخطوط الجوية السنغافورية رحلاتها التجارية المباشرة بين نيويورك وسنغافورة بعدما كانت تربط المدينتين بخط جوي مباشر من 2004 إلى 2013.





