لبنان: مقتل إرهابيين وضبط متفجرات في عرسال

بيروت (وكالات)

أعلن مصدر أمني لبناني أمس، عن مقتل إرهابيين اثنين وضبط عبوات وأحزمة ناسفة في عملية أمنية نفذها الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية شمالي شرق البلاد.

وقال المصدر إن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني نفذت عملية أمنية نوعية في عرسال أدت إلى مقتل السوري ياسر الغاوي وهو الرأس المدبر للتفجيرات التي وقعت في بلدة رأس بعلبك المجاورة لعرسال في شهر مايو الماضي. ولفت إلى مقتل السوري عاطف الجارودي الذي كان برفقة الغاوي فيما تم توقيف السوريين وليد جمعة وابنه خالد بالإضافة إلى اللبناني خالد عز الدين.

وكشف المصدر عن ضبط 7 عبوات ناسفة يتراوح وزن كل منها ما بين 7 إلى 12 كيلوجراما إلى جانب حزام ناسف ورمانات يدوية وصواعق و50 كيلوجراما من مواد لتصنيع المتفجرات.

وفي ذات السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أمس، توقيف مواطن لبناني لانتمائه إلى تنظيم «داعش». وقال الأمن العام في بيان، «إن الموقوف اعترف بتلقيه دروسا دينية من أحد رجال الدين المنتمين للتنظيم كما انتحل صفة شرعي وحرض مؤيدين للفكر المتطرف على الانتماء لداعش». وأشار إلى نشاط الموقوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص لصالح التنظيم واستخدم غرف المحادثة داخل إحدى الألعاب الالكترونية للتواصل مع أفراد في «داعش» ومناصرين له من بينهم إرهابي أوقف بجرم التخطيط لأعمال أمنية في بيروت.