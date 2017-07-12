استعداد بلجيكي لمراقبة استفتاء تقرير مصير كردستان

بروكسل (وكالات)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس، أن الحكومة البلجيكية عبرت عن استعدادها لإرسال مراقبين للاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل بشأن تقرير «حق المصير» باستقلال الإقليم عن العراق.

وأبلغ بارزاني الصحفيين عقب لقائه رئيس إقليم فلاندرز في بلجيكا بقوله «أوجه رسالة من هنا إلى شعب كردستان بأن يهيئوا أنفسهم للاستقلال وأن يذهبوا للصناديق يوم 25 سبتمبر للإدلاء بأصواتهم». ولفت إلى أن «الحرب على التنظيم الإرهابي لم تنته بعد، وبلجيكا أكدت لنا بأنها مستعدة للاستمرار بدعم كردستان عسكرياً». وبشأن رفع علم كردستاني إلى جانب العلم العراقي في بلجيكا بمناسبة الزيارة، قال بارزاني «رفعه أمر ودي جداً ونحن جداً مسرورون». وعقب استقباله بارزاني في بروكسل أمس،

ألمح نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الداخلية جون جامبون إلى تأييد بلاده لإجراء استفتاء تقرير المصير لاستقلال كردستان عن العراق، كاشفاً أن بروكسل ستعلن عن موقفها من الاستقلال اعتماداً على نتائج الاستفتاء والحوارات بين أربيل وبغداد بهذا الشأن.