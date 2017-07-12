صدور كتاب «التحليل الجديد للشعر» عن أكاديمية الشعر بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

صدر حديثاً عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي كتاب «التحليل الجديد للشعر» من تأليف الأستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض. والإصدار يُمثل معالجة تحليلية عبر خمسة مستويات نقدية لخمس من القصائد التي قدّمها شعراء المرحلة الأخيرة من برنامج أمير الشعراء في موسمه السادس، والتي كان لها دور في تحديد الفائز باللقب الذي ظفر به حينها الشاعر السعودي حيدر العبدالله، في حين حصل الشاعر المصري د. عصام خليفة على المركز الثاني، والشاعر الموريتاني محمد ولد إدوم على المركز الثالث، وحلّ الشاعر العراقي نذير الصميدعي رابعاً، وكان المركز الخامس من نصيب الشاعرة السودانية مناهل فتحي، والمركز السادس للشاعر السوري مصعب بيروتية.

وأوضح د. مرتاض، عضو لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء منذ موسمه الأول عام 2007، أنّ فكرة الكتاب جاءت بهدف نقل التجربة النقدية التي يقوم بها مرتجلاً على الهواء مباشرة للقصائد الملقاة، إلى شكل مكتوب يستفيد منه القراء كمرجع لهم يُغني مكتبة القارئ العربي، ورأى أنّ شعراء المرحلة الأخيرة قد اجتهدوا لبلوغ مستوى راق من الشعرية، وبرعوا في قرض قصائدهم العمودية على غير عمود الشعر التقليدي، وهي المسألة الفنية التي كان أول من أثارها ونظر لها في الفكر النقدي العربي أبوعلي المرزوقي في المقدمة المنهجية الكبيرة لكتابه شرح أشعار الحماسة لأبي تمام.

وهؤلاء الشعراء برأي المؤلف قدموا موضوعات شعرية شديدة الشفوف، بالغة اللطف، ضاربة في التعمية، موغلة في التهويم، دون أن يبتعدوا بها عن الحدّ الذي يجعلها صعبة على الفهم أو مستحيلة على إدراك المتلقي.