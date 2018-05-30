مستشفى يعالج إدمان العملات الافتراضية

أ ف ب

أعلن مستشفى اسكتلندي متخصص في مكافحة الإدمان بمختلف أشكاله، عزمه التصدي لإدمان العملات الافتراضية المشفرة وأشهرها "البتكوين".

وأشار مركز "كاسل كريغ"، وهو من أبرز المراكز البريطانية لمكافحة الإدمان في بيان، إلى أن المرضى الذين لا يستطيعون الإقلاع عن إجراء تعاملات يومية بعملات افتراضية سيتم دمجهم ضمن برنامج مكثف لمكافحة إدمان ألعاب الميسر.

وأوضح المعالج في المستشفى كريس بورن أن "سوق العملات المشفرة، المتقلبة والعالية المخاطر، تستقطب هواة المجازفة".

وتستخدم العملات الافتراضية بدرجة كبيرة للمضاربة وهي لا تستند لأي أصول فعلية، ما يعني أنها قد تتبدل بسرعة كبيرة.

وفي حين، يرى البعض في هذه العملات وسيلة للإثراء السريع، يحذر آخرون من مخاطرها بوصفها شبيهة بألعاب الميسر.

وأشار بورن إلى أن التبدل السريع في قيمة هذه العملات "يثير شعورا بالإثارة وابتعادا من الواقع"، متطرقا إلى مثال عملة "بتكوين" التي ارتفعت قيمتها من حوالى ألف دولار إلى ما يناهز عشرين ألف دولار خلال 2017، قبل أن تتراجع لتصبح بحدود 7100 دولار حاليا.

وأوضح بيان المركز أن هذا الأمر قد يبدو "مثيرا غير أنه قد يتسبب بالإدمان أيضا بما يشبه إدمان الميسر ما قد تكون له تبعات مالية كارثية".

ويعالج مركز "كاسل كريغ" منذ ثلاثين عاما مدمني الكحول أو المخدرات أو ألعاب الميسر.