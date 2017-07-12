التبريد الفوري حل أمثل لعلاج لدغة «ذبابة الخيل»

بايربرون، ألمانيا (د ب أ)

عادة ما تكون لدغات ذبابة الخيل مزعجة، إذ يتورم الجلد بعد اللدغة ويصاب بحكة، وينزف أيضاً في بعض الأحيان.

وأوصت مجلة «زينيورن راتجيبر» الألمانية المعنية بتقديم نصائح طبية في عددها الصادر شهر يوليو الجاري، بتبريد الجزء المصاب بلدغة الذبابة. وأشارت إلى أنه ربما يستغرق الأمر عدة أيام إلى أن يتعافى الجلد من آثار اللدغة.

وأضافت المجلة أن لدغة ذبابة الخيل تتسبب في ترك تورم على الجلد يكون غالبا أكبر حجماً، مما تخلفه لدغات البعوض.

جدير بالذكر أن الانتبار هو بقعة بارزة على الجلد تنتج عن تهيجه إثر لدغة مثلاً.

وللوقاية من لدغات ذباب الخيل، أوصت المجلة بعدم البقاء والجسم متعرق في طقس يتسم برطوبة عالية أمام بحار أو بحيرات، موضحة أن ذباب الخيل ينجذب بصفة خاصة للعرق. جدير بالذكر أن هذه النوعية من الذباب تنشط بصفة خاصة خلال فصل الصيف.