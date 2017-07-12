تناول القهوة باعتدال يحد من خطر الوفيات

واشنطن (أ ف ب)

أكدت دراستان حديثتان أُجريت أولاهما في 10 بلدان أوروبية والثانية في الولايات المتحدة، فوائد الاستهلاك المنتظم لمشروب القهوة.

وقد نشرت نتائج الدراستين، أمس الأول الاثنين في مجلة «أنالز أوف إنترنل ميديسن» الطبية الأميركية.

ولوحظ في إطار هذه الأبحاث أن الاشخاص الذين يستهلكون ثلاثة أكواب قهوة تقريبا في اليوم، بما في ذلك القهوة منزوعة الكافيين، يتمتعون بأمد حياة متوقع أطول بالمقارنة مع هؤلاء الذين لا يحتسون القهوة، وفق الدراسة الأوروبية التي حللت بيانات 520 ألف رجل وامرأة تخطوا الخامسة والثلاثين، تم تتبع وضعهم لمدة 16 عاما.

وقال مارك جونتر من الوكالة الدولية للأبحاث في السرطان وهو من أبرز القيمين على هذه الدراسة «لاحظنا أن الاستهلاك المتزايد للقهوة مرتبط بانخفاض خطر الوفيات على أنواعها ولا سيما فيما يتعلق بأمراض الدورة الدموية والجهاز الهضمي».

وهذه الأبحاث هي الأوسع من نوعها في أوروبا حول تأثير القهوة على الصحة وأمد العيش، واستهلاكها عالمياً يقدر بـ2,25 مليار كوب يوميا، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتقي من السرطان، بحسب الباحثين.