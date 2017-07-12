ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي

لندن (د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس زيادة مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يونيو الماضي مع زيادة إنفاق المستهلكين على الملابس الصيفية ومستحضرات التجميل.

وبحسب التقرير الصادر عن «اتحاد تجارة التجزئة البريطاني» ومؤسسة «كيه.بي.إم.جي» للاستشارات الإدارية والمراجعة المحاسبية، فإن مبيعات التجزئة في بريطانيا زادت خلال يونيو الماضي على أساس التماثل بين المنتجات بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي كان قد شهد تراجع المبيعات بنسبة 0.5% سنوياً.

في الوقت نفسه، زاد إجمالي مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 2%، وهو ما يقل عن متوسط معدل الزيادة الشهرية خلال الستة الأشهر والاثني عشر شهراً الماضية.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي حتى نهاية يونيو الماضي، زادت مبيعات الغذاء بنسبة 3.6% على أساس التماثل، وزادت بشكل إجمالي بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذه الزيادة هي أعلى زيادة ربع سنوية منذ فبراير 2012.

في الوقت نفسه، زادت مبيعات السلع غير الغذائية خلال يونيو الماضي بنسبة 0.9% على أساس التماثل في حين زاد إجمالي المبيعات بنسبة 1.2% خلال الشهر نفسه.