«أرامكو» تنال الموافقة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية

الخبر (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس، أن شركة أرامكو السعودية نالت موافقة الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية جديدة في السعودية تحت اسم مدينة الطاقة الصناعية مع سعي المملكة لتوسعة قاعدتها الصناعية.

وقالت الوكالة نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء، إن المدينة سيتم تطويرها على أرض تبلغ مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً في المنطقة المنتجة للنفط.

وقال تقرير في وقت سابق، إن المدينة ستكون قريبة من أبقيق وستطور صناعات مرتبطة بالطاقة.

وقال البيان، إن الحكومة وافقت «على العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة». وأضافت أنه سيتم «نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تطور في المدينة إلى الشركة المطورة (بعد تأسيسها)». كما ستنشئ «أرامكو» شركة أخرى «تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها». ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن مدينة الطاقة الصناعية التي تخطط لها «أرامكو» منذ أعوام قليلة. وتسبب هبوط أسعار النفط في تباطؤ شديد لاقتصاد السعودية، ومن ثم تحاول المملكة خلق وظائف في قطاع الصناعات التحويلية وإنتاج سلع وخدمات اعتادت استيرادها. وتتبنى المملكة استراتيجية تستخدم فيها مبالغ كبيرة من الأموال الحكومية وميزانيات المشتريات للمؤسسات الكبيرة التي تديرها الدولة مثل «أرامكو» في جذب خبرات أجنبية لتطوير صناعات استراتيجية.