أصحاب المحال التجارية في هامبورج يطالبون بتعويضات بسبب احتجاجات «جي20»

برلين (د ب أ)

طالب تجار التجزئة في هامبورج بالحصول على 18 مليون يورو، تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف، أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، في المدينة الساحلية الواقعة شمالي ألمانيا.

وأفادت محطة «إن دي آر90.3» العامة، أمس الثلاثاء، بتقدم أصحاب المحال التجارية في داخل المدينة بطلبهم في خطاب تم توجيهه إلى عمدة هامبورج، أولاف شولز، بعدما تم نهب محال البقالة وواجهات المحال، وإلحاق أضرار بها، على مدى ثلاثة أيام من العنف.

من جانبها، أدانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تصرفات مثيري الشغب، وأصرت على حصول ضحايا الاحتجاجات على تعويضات من الدولة.

من ناحية أخرى، قال تجار التجزئة: «إن مطالبهم بشأن الأضرار التي لحقت بهم لم تتضمن حتى الآن تكاليف إجراءات الحماية التي اضطروا إلى اتخاذها قبيل انعقاد قمة العشرين».