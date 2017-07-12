«سيجنا» تستحوذ على 100% من «زيوريخ» الشرق

دبي (الاتحاد)

استحوذت «سيجنا» على 100% من شركة «زيوريخ» الشرق الأوسط للتأمين، وتماشياً مع الإجراءات التنظيمية، سوف تحمل الشركة التي تم الاستحواذ عليها اسم «زيوريخ للتأمين الشرق الأوسط -مملوكة لشركة «سيجنا»، وسيتم تغيير اسم الشركة ليتوافق مع علامة «سيجنا» التجارية بعد الانتهاء من الإجراءات كافة.

وتعد عملية الاستحواذ التي تم إنجازها بمثابة إطلاق مرحلة جديدة لشركة «سيجنا» كشركة رائده للخدمات الصحية للأفراد والموظفين والمؤسسات الحكومية، حيث يغطي نشاط «سيجنا» حالياً كلاً من الإمارات ولبنان والكويت وعمان، وسوف يتزايد نشاطها في أرجاء الشرق الأوسط كافة. وقامت سيجنا بتعيين آرثر كوزاد، الرئيس التنفيذي السابق الشركة في تايوان، بمنصب الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط، بينما يحتفظ هوارد جوف بمنصبه كرئيس تنفيذي لشركة سيجنا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التأمين الطبي الخاص العالمي، وقطاع الحكومات العالمي. وقال جيسون سادلر، رئيس سيجنا -الأسواق العالمية: «تتمتع (سيجنا) منذ ما يزيد على 15 عاماً بحضور قوي في الشرق الأوسط عبر شركائنا المحليين، واليوم نحتفل بمرحلة جديدة ومهمة من رحلتنا والتزامنا تجاه المنطقة. وترمي سيجنا إلى تحسين مستويات الصحة والرفاه والشعور بالأمان لدى عملائنا الإقليميين عبر تمكينهم من الاستفادة بشكل كامل من خبرتنا العالمية ومجموعتنا الواسعة من خدمات الصحة وبرامج العافية المتخصصة».