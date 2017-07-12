«غرفة الفجيرة» تطلع على الإجراءات المتبعة في محاكم مركز دبي المالي

الفجيرة (الاتحاد)

اطلعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على الإجراءات المتبعة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك خلال استقبال سلطان جميع عبيد، نائب مدير عام الغرفة، أمس، وفداً ضم شملان الصوالحي القاضي في المركز، وأحمد الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية، بحضور المسؤولين بإدارتي الشؤون القانونية والبحوث الاقتصادية في الغرفة.

واطلع وفد الغرفة على فكرة وأهداف إنشاء محاكم المركز المالي العالمي والإجراءات المتبعة فيها، والقضايا التي تدخل في اختصاصها، وكيفية إصدار الأحكام وتنفيذها، وأنواع الدوائر بالمحكمة، وإجراءات الصلح والحكم في المركز، وإجراءات التقاضي، وكيفية التواصل مع الأطراف عن طريق التقنيات الحديثة. وأعرب سلطان جميع عبيد عن شكره للوفد على الزيارة الهادفة والمعلومات القيمة عن محاكم مركز دبي المالي، مشيراً إلى أهمية الاطلاع على الثقافة القانونية، ونشرها وأفضل السبل للاستفادة منها في حل القضايا التجارية الخاصة بأصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص.

وأوضح القاضي شملان الصوالحي، خلال اللقاء، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر فريدة من نوعها كنظام قضائي إجراءاته باللغة الإنجليزية، ويعتمد القانون القضائي الأنجلوساكسوني. وهي توفر عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية أو المدنية. وأشار إلى أن المحاكم تمتاز بموثوقية عالية من خلال أحكامها الشفافة والقابلة للتنفيذ، والتي يصدرها نخبة من القضاة المرموقين على مستوى العالم، ويلتزمون فيها بأعلى المعايير القانونية العالمية. وأوضح أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، تعتبر مستقلة عن النظام القضائي المدني الإماراتي الناطق باللغة العربية، لكنها متممة له، حيث توفر خياراً إضافياً يجعل النظامين أكثر قوة، ويضمن وصول الجمهور إلى عدالة بمستوى عالمي.