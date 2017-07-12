سوق أبوظبي يعين مستشاراً لتطوير الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

عين سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً هنري بيرغستروم مستشاراً لتطوير السوق، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للسوق الرامي إلى استقطاب الخبرات والكفاءات للاستفادة منها في تطوير منظومة الأعمال به.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن بروغستروم الذي يحمل معه خبرات تتجاوز الـ25 سنة في مجال المال والأعمال متعددة الأطراف، سيكون في موقع يشارك فيه بتعزيز الخطة الاستراتيجية للسوق التي تتمثل في زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة، وذلك بما ينسجم مع حرص السوق على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.

وأعرب عن ثقته بأن الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها السيد بروغستروم في أعمال التداول والتسويات بمختلف الأسواق العالمية، تشكل ذخيرة إضافية لتطوير منظومة الأعمال في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي شهدت خلال السنوات الماضية تحديثاً متصلاً في البنى التشريعية والتنظيمية وفي رزم الابتكار والارتياد الخدماتي التي ارتقت بالسوق في قوائم المؤشرات العالمية وفي الرقمية الاقتصادية الناجزة.