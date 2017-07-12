الأسهم المحلية تتغلب على ضعف السيولة وتغلق على ارتفاع

يوسف البستنجي (أبوظبي)
تماسكت أسواق المال المحلية بدعم البنوك واتصالات، وأغلقت المؤشرات العامة لسوقي المال بالدولة، في المنطقة الخضراء، خلال جلسة تداولات الأمس، رغم انخفاض أحجام التداول التي بلغت نحو 300 مليون درهم فقط، ما يشير إلى استمرار حالة الانتظار لدى المتعاملين في السوق، لكن عدم إقدام المستثمرين على البيع واحتفاظهم بالأسهم، يعتبر مؤشرا على ثقة المتعاملين بأن النتائج المالية للشركات المساهمة العامة للربع الثاني ستكون بحدود التوقعات.
وارتفع أمس مؤشر سوق الأسهم في العاصمة أبوظبي بنسبة 0.24% ليغلق على مستوى 4409 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها 63.3 مليون درهم، تم تداولها من خلال 800 صفقة أبرمت على أسهم 28 شركة وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 12 شركة واستقرار أسعار 9 شركات دون تغيير وتراجع أسعار 7 شركات مقارنة مع أسعار الإغلاق ليوم أول أمس. وشهد سوق دبي المالي إبرام 3171 صفقة على أسهم 35 شركة وتم من خلالها تداول 215 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 241.3 مليون درهم، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 22 شركة واستقرار أسعار 4 شركات مقابل تراجع أسعار 9 شركات، وتمكن المؤشر العام للسوق من الارتفاع بنسبة 0.64% عند مستوى الإغلاق البالغ 3440 نقطة تقريبا.
|
وكانت «اتصالات» أعلنت أمس عن إنهاء الاتفاقيات القائمة في مجال الإدارة والتعاون التقني مع شركة «إي إم تي إس» نيجيريا، اعتبارا من تاريخ 30 يونيو 2017. وأوضحت الشركة أنه تم تأجيل إنهاء الاتفاقيات التي تحكم استخدام شعار «اتصالات» بما في ذلك العلامة التجارية حتى 21 يوليو 2017.
|
وأشار ياسين إلى أن البنوك بالدولة لديها سيولة عالية ولكنها تحتفظ بها لتقوية قاعدة رؤوس أموالها، ويلاحظ أن هناك حالة من التحوط بشكل عام لدى البنوك، مشيرا إلى أن هذه الحالة لن تستمر لفترة طويلة، لأن البنوك يجب أن تعمل على تحقيق عائد للمساهمين، من جهة، إضافة إلى أن ينتظر طرح مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والصناعة وغيرها بالدولة وهذا سيدفع البنوك لضخ سيولة عالية وتقديم مزيد من القروض والتسهيلات للشركات وضخ سيولة إضافية في عروق الاقتصاد الوطني والسوق المحلية.