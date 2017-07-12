«اقتصادية عجمان» تطلق خدمات إلكترونية جديدة

عجمان (وام)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، باقة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، في إطار حرصها الدائم على تطوير خدمات مبتكرة من شأنها تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتقديم أفضل الخدمات المتوائمة مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، لتوفير بنية تحتية وتشريعية داعمة للأعمال والاستثمار في إمارة عجمان.

وتتيح الخدمات الجديدة المقدمة ضمن إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية للعملاء، إمكانية تجديد وإصدار وإلغاء الرخص الاقتصادية، وتتضمن هذه الخدمات «تجديد الشركة التضامنية وتجديد شركة التوصية البسيطة وتجديد فرع شركة خليجية وتجديد فرع شركة أجنبية وإصدار رخصة شركة ذات مسؤولية محدودة وإصدار رخصة شركة الشخص الواحد - ذ.م.م وإلغاء رخصة المؤسسة الفردية وإلغاء رخصة وكيل الخدمات وإلغاء رخصة شركة ذات مسؤولية محدودة». كما قامت الدائرة بإطلاق 3 خدمات خاصة بإدارة الرقابة وحماية المستهلك تهدف إلى إنجاز الخدمات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء، وتتضمن هذه الخدمات خدمة تثبيت لائحة الأسعار وخدمة طلب دراسة نزاع العلامات التجارية وخدمة طلب دراسة نزاع الوكالات التجارية وكانت هذه الخدمات متوفرة في النظام الداخلي فقط ولا يتم إنجازها إلا عن طريق مراكز خدمة المتعاملين الموجودة في إمارة عجمان، أما الآن أصبحت متوفرة ومتاحة على الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية وتطبيق دائرة التنمية الاقتصادية على الهواتف الذكية، وتهدف الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل رحلة المتعاملين، بحيث تمكن المتعامل من إنجاز معاملته في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونياً من خلال بوابة الدفع الإلكتروني «الدرهم الإلكتروني».

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الدائرة قطعت شوطاً طويلاً على درب التحول الذكي عبر إطلاق حزمة متكاملة ومبتكرة من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار وتحقق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين.

وقال إنه التزاماً منا بدعم التوجه الوطني نحو تطبيق نموذج الحكومة الذكية، فقد قامت الدائرة بإطلاق حزمة من الخدمات الذكية الجديدة تماشياً مع جهودها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يصب في خدمة «رؤية عجمان 2021» في بناء مجتمع سعيد ينعم سكانه بالرفاه المجتمعي.

وأضاف النعيمي أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تسعى من خلال الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى توفير الوقت والتكلفة والجهد على المستثمرين في إتمام المعاملات، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية عجمان للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تواصل العمل على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تقديم خدمات متطورة تواكب متطلبات التنمية الشاملة وتنسجم مع احتياجات التحول الذكي والإلكتروني، وصولاً إلى حكومة متميزة تدعم تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والسعادة المجتمعية، انسجاماً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.