سيف الهاجري: مقبلون على مرحلة جديدة من بناء اقتصاد يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إننا في إمارة أبوظبي وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، مقبلون على مرحلة جديدة من بناء اقتصاد يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة، بما يحقق الاستدامة في مختلف القطاعات غير النفطية، وذلك ترجمة لأهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تعد الركيزة الرئيسة نحو فتح آفاق أوسع من الاستثمارات النوعية التي تستهدف القطاعات الاستراتيجية المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار».

جاء ذلك، خلال لقائه معالي يوسوكي تاكاغي وزير دولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الذي يزور الدولة حالياً، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات الصحة والطاقة والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية، في ضوء نتائج الدورات السابقة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي.

حضر الاجتماع، خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة بالإنابة، وعبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وراشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات، وكانجي فوجيكي، سفير اليابان لدى الدولة.

وحسب بيان أمس، تناول الاجتماع مناقشة تطورات ومستجدات علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين أبوظبي واليابان، وبحث السبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها إلى آفاق أوسع.