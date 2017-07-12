  • الأربعاء 18 شوال 1438هـ - 12 يوليو 2017م

استقبل وفداً يابانياً

سيف الهاجري: مقبلون على مرحلة جديدة من بناء اقتصاد يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 12 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إننا في إمارة أبوظبي وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، مقبلون على مرحلة جديدة من بناء اقتصاد يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة، بما يحقق الاستدامة في مختلف القطاعات غير النفطية، وذلك ترجمة لأهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تعد الركيزة الرئيسة نحو فتح آفاق أوسع من الاستثمارات النوعية التي تستهدف القطاعات الاستراتيجية المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار».

جاء ذلك، خلال لقائه معالي يوسوكي تاكاغي وزير دولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الذي يزور الدولة حالياً، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات الصحة والطاقة والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية، في ضوء نتائج الدورات السابقة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي.

حضر الاجتماع، خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة بالإنابة، وعبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وراشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات، وكانجي فوجيكي، سفير اليابان لدى الدولة.

وحسب بيان أمس، تناول الاجتماع مناقشة تطورات ومستجدات علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين أبوظبي واليابان، وبحث السبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها إلى آفاق أوسع.

كما ركز الاجتماع على بحث آلية تطوير دور مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة المشاريع الاستثمارية المتاحة في كل من أبوظبي واليابان، وذلك في ظل انعقاد الدورة القادمة للمجلس يوم 19 يوليو الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو لمواصلة مساعيه الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنمية التبادل التجاري والخدمات والاستثمارات بين البلدين. واتفق معالي سيف الهاجري ومعالي وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وأعضاء وفدي البلدين، على أهمية التركيز خلال مباحثات واجتماعات الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي على تعزيز التعاون، وتفعيل التنسيق المشترك في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 